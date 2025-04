Nintendo svela quale funzione di Nintendo Switch 2 fa distinguere la console dalla precedente e dalle altre

La funzione distintiva di Nintendo Switch 2

Secondo Nintendo, la caratteristica fondamentale che definirà Nintendo Switch 2 è GameChat, ovvero la chat vocale con funzione di condivisione dello schermo.

"Quando stavamo sviluppando GameChat, avevamo in mente che sarebbe stata una caratteristica distintiva di Switch 2", ha dichiarato Ono. "Durante lo sviluppo, abbiamo avuto l'opportunità di far provare GameChat ai dirigenti Nintendo. Vederli provare la funzione per la prima volta ed essere in grado di videochiamare e condividere le schermate di gioco senza problemi ci ha dato una certa sicurezza sul fatto che funzioni".

"Abbiamo però ritenuto di dover scavare più a fondo ed esplorare completamente il potenziale della condivisione delle schermate giocando, prima di poterci sentire sicuri che diventasse davvero una caratteristica distintiva di Switch 2", ha continuato Ono. "Abbiamo quindi trascorso circa due ore al giorno a utilizzare a vari titoli condividendo le schermate tramite GameChat e abbiamo continuato a ricercare i tipi di situazioni in cui sarebbe stato divertente utilizzare questa funzione".

Secondo Nintendo, GameChat è anche un ottimo modo per scoprire nuovi prodotti, perché vediamo i nostri amici mentre si divertono con essi. Inoltre, è un po' come trasformare un videogioco single player in una esperienza condivisa, perché gli amici possono condividere lo schermo e mostrarci come fare certe cose all'interno del titolo.

Se vi chiedete perché i giochi di Nintendo Switch 2 costano così tanto in formato fisico, ecco l'ovvia risposta.