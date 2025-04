Nintendo Switch 2 è "solo" una console più potente pensata per giocatori hardcore? Nintendo commenta

Invece di proporre qualcosa di nuovo, la compagnia di Kyoto ha inseguito la pura potenza hardware . Possiamo quindi affermare che l'obbiettivo di Nintendo sia quello di attirare i videogiocatori in cerca di una console dalle alte prestazioni, come fanno Sony e Microsoft?

Nintendo Switch 2 - vi preghiamo di non stupirvi - è un Nintendo Switch ma più potente. Considerando il successo della console, non è strano che Nintendo abbia preso questa strada, ma viene naturale porsi una domanda.

Le parole di Nintendo sul tipo di pubblico al quale si rivolge

La risposta arriva da Takuhiro Dohta di Nintendo, che ha detto la propria all'interno di un messaggio della serie "Ask the Developers" (Chiedi agli sviluppatori).

"Sin dall'inizio dello sviluppo, volevamo che Nintendo Switch 2 fosse una piattaforma perfetta per un ampio numero di giocatori".

"Questo non è cambiato da Switch a Switch 2", spiega Dohta. "Volevo anche creare un'esperienza ludica che più giocatori possibili potessero apprezzare, piuttosto che una esperienza realizzata precisamente per chi cerca hardware ad alte prestazioni."

La riposta è quindi semplice. No, Nintendo non sta cercando di convincere i giocatori che vogliono console ad alte prestazioni ad affidarsi a Nintendo Switch 2 per le proprie necessità videoludiche. Lo scopo è sempre quello di attirare un ampio pubblico, come fatto con la precedente console.

Aggiungendo a ciò che Nintendo ha detto, bisogna anche affermare che un aggiornamento hardware era oramai dovuto, visto che Nintendo Switch faticava a reggere i giochi di terze parti. Nintendo Switch 2 semplicemente permette a Nintendo di ricevere un ampio supporto da parte degli altri editori, invece di contare unicamente sulle proprie esclusive sin dal lancio.

Infine, vi ricordiamo quali giochi saranno disponibili al lancio di Nintendo Switch 2.