Sony ha rimasterizzato la serie TV di Horizon Zero Dawn trasformandola in un film

Sony ha deciso di trasformare l'adattamento di Horizon Zero Dawn da una serie TV , realizzata in collaborazione con Netflix, a un film . Lo ha detto Asad Qizilbash, il capo di PlayStation Productions, alla testata Variety, parlando di problemi dal punto di vista creativo che stavano frenando il progetto. Quindi possiamo prendere l'informazione come ufficiale.

C'è anche Todd Howard

Qizilbash ha dichiarato che il progetto TV in collaborazione con Netflix "non stava procedendo come volevamo dal punto di vista creativo". Quindi si è deciso di farne un film. Purtroppo non sono stati forniti dettagli in merito. Immaginiamo che quanto detto da Qizilbash presupponga il riavvio completo della lavorazione. Del resto anche sulla serie TV i dettagli scarseggiavano.

Nell'ambito della stessa intervista, Qizilbash ha anche affermato che Sony sta valutando di trasformare Astro Bot in un lungometraggio.

Interessante il fatto che nell'articolo intervenga anche Todd Howard di Bethesda, reduce dal successo della serie TV di Fallout, uno dei suoi franchise di punta, su Amazon Prime, di cui stiamo aspettando la seconda stagione. Howard ha spiegato che molti avevano contattato Bethesda per realizzare dei film di Fallout, ma secondo lui il formato era troppo compresso per valorizzarla. Inoltre la compagnia non voleva adattare al cinema le storie già raccontate nei videogiochi, così ha colto la palla al balzo per raccontarne una completamente nuova con la serie TV.