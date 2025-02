Fallout: Stagione 2 "distruggerà" la Stagione 1, parola del Ghoul Walton Goggins

Walton Goggins, uno degli attori più celebrati all'interno del cast della serie TV di Prime Video, ha riferito che Fallout: Stagione 2 "distruggerà" la Stagione 1, intendendo questo in senso qualitativo ed esaltando dunque la produzione della nuova stagione della serie.

In un'intervista pubblicata dalla rivista cinematografica Deadline, Goggins ha voluto dire due parole sulla nuova parte della serie TV di Fallout, ovviamente senza entrare nei dettagli ma dimostrandosi decisamente esaltato per quanto stanno producendo presso Amazon in collaborazione con Bethesda.

Fallout: Stagione 2 non ha ancora una data di uscita e a dire il vero nemmeno un periodo ben definito ma la produzione è già ben avviata, a quanto pare con le riprese in corso già da tempo e attualmente in fase avanzata, dunque alcune informazioni dovrebbero arrivare a breve.