Macaulay Culkin si è unito al cast della seconda stagione della serie TV di Fallout

Per adesso non si sa niente di ufficiale sul personaggio interpretato da Culkin, anche se egli stesso lo ha descritto in termini molto vaghi, come un "genio pazzo". Purtroppo questo è quanto. Sicuramente apprenderemo di più con il proseguo della lavorazione della serie, di cui stanno per iniziare le riprese .

La serie TV di Fallout di Prime Video ha guadagnato un nuovo attore, Macaulay Culkin , diventato famoso in tenera età per il film " Mamma ho perso l'aereo ". Il suo sarà un ruolo ricorrente, ossia che dovrebbe tornare anche nelle stagioni successive, come riportato dalla testata Deadline.

La carriera di Culkin

Come accennato, Macaulay Culkin, classe 1980, è diventato famoso all'età di dieci anni grazie ai film "Mamma, ho perso l'aereo" (1990) e "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York" (1992). Dopo alcuni anni pieni di progetti, tra i quali un videoclip per la canzone Black or White di Michael Jackson, la sua carriera ha subito un brusco stop, per poi riprendere in modo più lento, proseguendo tra alti e bassi fino a oggi.

Prodotta da Jonathan Nolan, Lisa Joy, Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, la serie TV di Fallout è basata sulla serie videoludica nata da Interplay e presa successivamente in mano da Bethesda Softworks. Racconta di un mondo post apocalittico reso tale dagli effetti di un conflitto atomico, in cui la lotta per la sopravvivenza è all'ordine del giorno. Nella prima stagione Lucy, interpretata da Ella Purnell, Maximus, interpretato da Aaron Moten e il Ghoul, interpretato da Walton Goggins, si incontrano e si scontrano perseguendo ognuno degli obiettivi propri, in un mondo duro e spietato che li porterà a convergere verso un obiettivo comune.

Quella Fallout è stata una delle serie più viste in assoluto di Prime Video, che ha portato a grosse vendite anche per i capitoli della serie videoludica. Recentemente non sono stati lanciati nuovi giochi ufficiali della serie, a parte per la patch di aggiornamento di Fallout 4 alle console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X e S).