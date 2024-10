Ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione della serie TV di Fallout

Vi avvisiamo che da qui in poi ci saranno alcuni accenni alla trama della prima stagione della serie Fallout. Se non volete anticipazioni, non continuate a leggere.

La seconda stagione

Parlando di Fallout, la Uggams, che nella serie interpreta il personaggio di Betty Pearson, la Sovraintendente del Vault 33, ma originaria del Vault 31, ha spiegato che le riprese dello show inizieranno ufficialmente a novembre, il che ci dice molto su quando potremo vederla. Ma leggiamo l'intera dichiarazione.

Un ritratto di Leslie Uggams

Leslie Uggams: "È uno show incredibile, incredibile. Sono con la gente del Vault, quindi non ho potuto vedere cosa stava facendo la gente di fuori. Quindi, quando è iniziato, sono rimasta sbalordita. Ma Betty ha qualcosa in serbo. Restate sintonizzati."

Screen Rant le ha quindi chiesto se le riprese erano già iniziate, al che l'attrice ha risposto: "Iniziamo a novembre. Sono entusiasta."

Come promesso in passato, quindi, le tempistiche per l'inizio delle riprese della seconda stagione sono state molto brevi, considerando che la prima è approdata su Prime Video il 10 aprile 2024. Era inevitabile, visto l'enorme successo, che il servizio di Microsoft spingesse per avere al più presto la stagione 2. Ora, le riprese della prima stagione iniziarono il 5 luglio 2022, con il lancio avvenuto meno di due anni dopo. Quindi, se tutto andrà più o meno allo stesso modo, vedremo la seconda stagione nel corso del 2026.