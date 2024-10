Analista spiega uno dei fattori che potrebbe limitare le vendite di Marvel's Spider-Man 2 su PC

Il punto di partenza è stato in realtà God of War Ragnarök , usato come esempio per illustrare gli errori che Sony non dovrebbe ripetere con il suo prossimo gioco per PC.

L'analista Daniel Ahmad di Niko Partners ha pubblicato un lungo post su X per spiegare i rischi che corre Marvel's Spider-Man 2 sul mercato cinese , tali che potrebbero limitare le vendite del gioco . Parliamo ormai di uno dei mercati PC più grandi in assoluto, che se la batte con quello USA.

Tenere in considerazione la Cina

"Spider-Man 2 è l'ultimo gioco Sony di cui è stata annunciata una versione per PC.

Continua la sua strategia di portare i giochi single-player su PC, mirando a chi non possiede console e a nuovi territori.

Tuttavia, vorrei parlare di un fattore che potrebbe limitare le vendite ed è qualcosa di cui ogni sviluppatore deve tenere conto." Ha esordito l'analista, dando il quadro generale e introducendo l'argomento.

Quindi ha spiegato lungamente: "Quando God of War Ragnarök è stato lanciato su Steam a settembre, oltre l'80% delle recensioni in lingua inglese erano positive. Tuttavia, il 65% delle recensioni in lingua cinese erano negative, con la Cina che rappresentava il 20% del totale delle recensioni. Perché è successo?

La risposta semplice è che ora i giocatori cinesi hanno delle aspettative più alte e sono stati delusi da quanto fatto da Sony per loro.

Il gioco non aveva un doppiaggio audio cinese. Il gioco non incorporava prezzi regionali. Il gioco richiede un account PSN.

Analizziamo punto per punto:

1. Molti giochi AAA/AA hanno iniziato ad aggiungere il doppiaggio in cinese ai giochi per PC. Molti giocatori apprezzano lo sforzo e lodano gli sviluppatori che lo includono.

Le recensioni notano che Sony ha incluso opzioni come il doppiaggio in polacco o in tedesco, ma non in cinese, nonostante il numero di cinesi.

2. I prezzi regionali sono un must per qualsiasi sviluppatore che rilascia un gioco su Steam, e Sony non l'ha fatto per Ragnarök.

Il gioco ha un prezzo di RMB 398, che equivale essenzialmente a $60.

Per riferimento, Black Myth: Wukong è stato rilasciato su PC il giorno 1 ed è stato venduto a RMB 268 ($35), in linea con le aspettative della regione.

Spider-Man 2 in azione

3. Anche se il requisito di PSN non è un grosso problema dato che i giocatori in Cina possono creare un account, è comunque un ulteriore ostacolo per un gioco single-player. Soprattutto perché i giocatori non possono utilizzare strumenti come WeChat per accedere. Questi fattori hanno contribuito all'alto numero di recensioni negative.

In sintesi, i giocatori cinesi hanno delle aspettative più elevate rispetto al passato e si faranno sentire se non saranno soddisfatti della localizzazione. Ad aggravare la situazione sarà il fatto che in Cina la comunità di Steam è bloccata, quindi le recensioni vengono spesso usate per commentare certi fatti, più che per parlare del gioco in sé.

Anche se Sony ha fatto delle scelte precise per la sua strategia su PC, così da massimizzare le entrate e far crescere le iscrizioni a PSN, Spider-Man 2 potrebbe trovarsi in una situazione simile, quando uscirà a gennaio.