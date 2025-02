Marvel's Spider-Man 2, un video mette a confronto PS5 Pro e la versione PC con RTX 40 e 50

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto con protagonista Marvel's Spider-Man 2, mettendo a paragone la versione ottimizzata per PS5 Pro con la recente versione PC, testata tramite varie configurazioni con schede grafiche di fascia bassa, media e alta della serie RTX della serie 40 e 50.

Il confronto ovviamente è stato realizzato usando la modalità grafica Fidelity per PS5 Pro, che offre una risoluzione dinamica in 4K con l'impiego del PSSR e un framerate bloccato a 30 fps, che tuttavia può raggiungere i 50 fps medi usando l'uscita a 120Hz. Per la versione PC invece sono state usate le impostazioni grafiche massime, Ray Reconstruction, DLSS Quality e Frame Generation, con la risoluzione che varia dal Full HD al 4K in base alla fascia di riferimento della GPU utilizzata.