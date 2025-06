Se ad oggi non avete ancora vissuto le avventure di Marvel's Spider-Man 2 e siete abbonati a PS Plus Premium , è il vostro momento fortunato: Sony ha infatti aggiunto il gioco di Insomniac Games alla lista dei titoli in "Versione di prova del gioco".

I dettagli sulla versione di prova per PS Plus Premium

Precisamente, la Versione di prova del gioco per Marvel's Spider-Man 2 rende disponibile due ore di gioco. Ricordate che le due ore sono calcolate in tempo reale: se lasciate il gioco andare senza fare nulla le esaurite.

Una volta terminata la fase di prova a tempo, potete comprare il videogioco e continuare l'avventura lì dove l'avete interrotta. Ricordate poi che durante il test di Marvel's Spider-Man 2 otterrete i trofei in modo regolare, visto che si tratta della versione completa del gioco solo con un timer che blocca l'accesso dopo due ore.

Purtroppo, al momento della scrittura Marvel's Spider-Man 2 non è in sconto, quindi questa versione di prova non invoglia più di tanto all'acquisto: potreste però aspettare che vada in promozione, provare il videogioco e poi decidere se comprarlo a prezzo scontato. In alternativa, potete provare il gioco con la versione PS Plus Premium e poi compralo a prezzo più basso in formato fisico: ovviamente i salvataggi saranno validi anche se poi giocate su disco. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo di Amazon oppure tramite il box qui sotto. La versione di prova per PS Plus Premium si trova invece qui.