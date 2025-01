Marvel's Spider-Man 2 conta meno giocatori del primo capitolo su Steam al lancio, sotto ad altri titoli Sony

Ebbene, sembra che Marvel's Spider-Man 2 non abbia propriamente sconvolto l'utenza su PC visto che ha finora registrato numeri non proprio impressionanti, sebbene ci sia da considerare che livelli maggiori verranno probabilmente raggiunti nel corso del fine settimana .

Bisogna sempre considerare che si parla di giocatori contemporanei online, dato che non ha a che vedere con l'effettivo andamento delle vendite trattandosi peraltro di un gioco single player, ma è comunque un valore indicativo del successo o meno di un titolo nel periodo di lancio su Steam, o almeno è una metrica che viene spesso presa in considerazione per misurare il coinvolgimento generato.

Tra i numeri più bassi registrati per i maggiori titoli Sony PlayStation su PC

In base a quanto riportato da SteamDB, Marvel's Spider-Man 2 ha raggiunto un picco di 18.907 giocatori contemporanei su Steam nelle ultime 24 ore, cosa che al momento lo pone al di sotto del primo Marvel's Spider-Man, ma non solo.

Come illustrato dalla classifica "avulsa", incentrata solo sui titoli Sony PlayStation per PC, si trova sopra a Marvel's Spider-Man: Miles Morales ma sotto a tanti altri giochi.

Ghost of Tsushima, i God of War, gli Horizon e anche Days Gone hanno tutti fatto registrare risultati migliori come picco, ma bisogna comunque attendere di vedere gli sviluppi della situazione nel fine settimana.

È probabile che i problemi tecnici riscontrati in questi primi giorni, che hanno portato anche a una valutazione piuttosto negativa nelle recensioni degli utenti su Steam, stiano influendo anche sulla diffusione del gioco, dunque attendiamo ulteriori evoluzioni.