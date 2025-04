Marvel's Spider-Man 2 non era Verificato su Steam Deck al lancio, poi sì e dopo ancora no

Marvel's Spider-Man 2 è arrivato su PC a fine gennaio e a metà febbraio è stato catalogato come Verificato per Steam Deck , ovvero una conferma che il videogioco è eseguibile a un livello qualitativo sufficiente sulla piattaforma portatile di Valve.

Le novità per la versione Steam Deck di Marvel's Spider-Man 2

"Giocabile", per Steam Deck, significa che il videogioco può essere avviato ma che non ci si deve aspettare prestazioni perfette o il supporto a tutte le funzioni.

Pare infatti che Valve si sia trovata d'accordo con i fan nel dire che no, Marvel's Spider-Man 2 non merita la classificazione Verificato per la console/PC portatile.

In ogni caso, non è detta l'ultima parola. Il team di Sony dedicato ai port - Nixxes - sta lavorando per ottimizzare il videogioco e risolvere i problemi. L'update più recente è stato da poco pubblicato e include vari miglioramenti, come un miglioramento delle prestazioni (in particolar modo nelle aree con degli alberi!).

Potete vedere tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento PC di Marvel's Spider-Man 2.