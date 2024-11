Tony Todd, voce di Venom in Marvel's Spider-Man 2, è morto: Insomniac Games lo celebra

Condividiamo una triste notizia: Tony Todd, che i videogiocatori riconosceranno come la voce inglese di Venom di Marvel's Spider-Man 2 tra i tanti ruoli, è morto a 69 anni.

Todd è apparso in numerosi ruoli in una lunga carriera che risale agli anni '80, tra cui Platoon, Final Destination e Star Trek: The Next Generation, dove interpretava il fratello perduto di Worf, Kurn. La carriera di Todd nell'horror, che include il ruolo di protagonista in Candyman del 1992, gli è valsa un premio alla carriera al New York City Horror Film Festival.