Marvel's Spider-Man 2: in arrivo un DLC di Venom? Solo il 10% dei dialoghi registrati sono nel gioco

Questo dettaglio è emerso durante un'intervista avvenuta durante un panel del Fan Expo di San Franciso che si è svolto durante la notte, dove il doppiatore ha per l'appunto parlato di come in realtà solo una piccolissima parte dei dialoghi realizzati per il Simbionte sono stati poi impiegati nella storia.

Tony Todd, l'attore che ha prestato la propria voce a Venom in Marvel's Spider-Man 2 , ha svelato che Insomniac Games ha utilizzato nel gioco solo il 10% dei dialoghi che ha registrato in fase di produzione.

In arrivo nuove storie con Venom?

Un altro dettaglio interessante svelato da Todd è che una parte delle battute non utilizzate riguardavano delle scene con Miles che utilizza il costume da Simbionte.

Ciò suggerisce che forse Insomniac Games in fase di produzione ha vagliato vari scenari differenti per la storia di Venom, chiedendo di conseguenza a Todd di realizzare più battute di quante effettivamente siano servite. Del resto il creative director ha confermato che lo studio inizialmente ha preso in considerazione forme alternative per il simbionte, inclusa una in cui prende il controllo di Sandman.

Alcuni fan invece stanno già viaggiando con la fantasia, immaginando un possibile spin-off o un DLC di Marvel's Spider-Man 2 con protagonista Venom, cosa tra l'altro suggerita anche da Insomniac Games stessa.