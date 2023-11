Soulframe: i primi test dell'MMO fantasy dagli autori di Warframe inizieranno a dicembre

A dicembre una ristretta cerchia di giocatori potrà provare con mano Soulframe, il nuovo action MMORPG di stampo fantasy di Digital Extremes, grazie a una prima fase di test a numero chiuso.

La conferma è arrivata dal CEO Steven Sinclair, durante l'ultima livestream dello studio, dove tra l'altro sono arrivate tante nuove informazioni su Whispers in the Walls, la nuova espansione di Warframe.

In questa occasione Sinclair ha precisato che per i test verranno selezionate inizialmente un centinaio di persone, numero che aumenterà man mano nel corso del tempo, che potranno provare una versione ancora acerba di Soulframe, chiaramente non rappresentativa del prodotto finale. Nello specifico questa versione di prova permetterà di esplorare una sezione dell'isola principale che fa da sfondo al gioco, affrontare dungeon pieni di nemici al loro interno, saggiare alcuni elementi del sistema di progressione e dell'editor dei personaggi.

I partecipanti verranno invitati ai test tramite mail, in base all'ordine di registrazione sul sito ufficiale del gioco a questo indirizzo. In pratica prima vi iscrivete più probabilità avrete di essere scelti.