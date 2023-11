Warframe: tutte le novità su Whispers in the Walls

Digital Extremes ha in programma per il suo aggiornamento di dicembre anche una serie di miglioramenti su larga scala (come un nuovo modificatore per l'attacco pesante del corpo a corpo), la pubblicazione del 55° Warframe del gioco, l'accesso a Gauss Prime, una nuova fazione alleata, i salvataggi cross-piattaforma e persino un rinnovato hub del giocatore. "La narrazione è il cuore e l'anima di Warframe", ha detto la direttrice creativa Rebecca Ford. "Le nostre esperienze più memorabili con la nostra comunità sono incentrate sulla costruzione di questo mondo incredibile e sono state una scommessa basata sull'assumersi grandi rischi per spingerci continuamente oltre in modo creativo. Non ci siamo trattenuti con Whispers in the Walls: questo aggiornamento accenderà la fiamma del nostro prossimo arco narrativo e porterà i giocatori in un viaggio evocativo che pone le basi per un nuovo decennio di avventure nel Sistema Origin".

Dopo quasi dieci anni di attesa, alcuni degli interrogativi più brucianti sulla storia di Warframe troveranno risposta nella nuova missione cinematica che è appena stata presentata: Whispers in the Walls . Oltre alla missione principale verranno aggiunti un nuovo set di mattonelle per la costruzione procedurale delle missioni, un nuovo archetipo di arma secondaria, tre nuovi tipi di missioni e una nuova fazione nemica con meccaniche uniche e stili di combattimento mai visti.

Una minaccia antica

Le immagini che sono state mostrate di ciò che si nasconde nelle profondità dei laboratori di Albrecht Entrati ci hanno lasciato a bocca aperta e non deluderanno chi giocherà a Whispers in the Walls

Come i fan più accaniti già sapranno, la nuova espansione di Warframe porterà i giocatori faccia a faccia con Albrecht Entrati, l'uomo attorno a cui ruotano alcuni degli interrogativi più discussi della storia del gioco. Lui non sarà però l'unica minaccia, perché il famoso "Man in the Wall" farà la sua comparsa dopo anni in cui il suo nome è stato solo sussurrato. Assieme a lui farà il suo debutto una nuova fazione nemica, i Murmur, dall'estetica brutalista e animati da uno strano potere. "Per iniziare questa nuova missione dovrete aver completato La Nuova Guerra e il Cuore di Deimos" ha detto la direttrice della community Megan Everett, "così da avere una buona infarinatura sulla famiglia Entrati, il paesaggio di Deimos e tutto ciò che ruota attorno a questa sezione del nostro universo".

Per affrontare tutti questi nuovi pericoli, i Tenno avranno a disposizione una nuova arma secondaria a forma di libro chiamata Grimorio. Questo strumento di distruzione sfrutta il potere del Vuoto e sarà personalizzabile grazie a delle meccaniche di ricerca e costruzione delle sue pagine. Queste saranno sparse attraverso due nuovi tipi di missione, Alchemy e Netracells, e andranno anche ad arricchire il misterioso passato del padre di tutti gli Entrati spiegandone insieme il malvagio piano. In Alchemy dovrete mescolare alcuni elementi per crearne di più complessi all'interno di un crogiolo respingendo round illimitati di Murmur mentre in Netracells (che potrete giocare solo una volta a settimana viste le ricompense molto rare che potrà darvi) dovrete affrontare nemici molto potenti, hackerare terminali, trovare le chiavi giuste e aprire un oggetto speciale difendendolo dai nuovi nemici.

Le destinazioni esplorabili al di fuori delle missioni in cui interagire con gli NPC non sono molte ma con Whispers in the Wall Warframe ne riceverà una nuova: il Sanctum

Ci sarà anche un nuovo hub, come Fortuna o Cetus, chiamato il Sanctum dove i Tenno potranno incontrare di nuovo volti noti come Loid, il Necraloid per sempre fedele agli Entrati rimasto intrappolato nel criosonno per secoli. Da lì sarà possibile accedere ai laboratori della famiglia più disfunzionale del Sistema Origin le cui missioni sfoggeranno il nuovo set di mattonelle per la generazione procedurale dei livelli. Per l'illuminazione di queste zone è stato completamente rielaborato il motore grafico in modo da immergere il giocatore in un ambiente immersivo e distopico che comunichi il valore della posta in gioco. Nelle profondità dei laboratori (oltre a una rivisitata e potenziata fazione dei Necramech) vi aspetta anche un nuovo Sindacato segreto chiamato Cavia.

Una delle nuove unità dei Murmur, i nuovi nemici introdotti in Whispers in the Walls

Ford continua: "Sappiamo che Warframe è un gioco che ha dieci anni e in cui ci sono alcune barriere legate al Livello di Maestria, per questo abbiamo deciso di separare in modo netto la storia di Warframe da questo sistema di progressione. Questo vuol dire che in un weekend di gaming intensivo potreste partire da zero e arrivare a Whispers in the Walls". A questa rielaborazione della progressione si aggiungerà anche un pacchetto che i nuovi giocatori potranno acquistare che contiene "un paio di Warframe livellati, un paio di armi e diverse modifiche potenti". L'obiettivo è arrivare ai nuovi contenuti il più in fretta possibile, così da poter giocare tra amici anche se si ha appena iniziato. "Con questa missione daremo inizio al futuro di Warframe mostrando un buffet di tutto ciò a cui stiamo lavorando attraverso la lente di una storia con al centro un personaggio forte. Abbiamo stabilito un rapporto di 1 a 3 in termini di domande a cui viene data una risposta e nuovi interrogativi che sorgeranno con questa missione".