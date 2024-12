Warframe 1999 avrà storie d'amore come i grandi GDR e il testo scritto per esse basta per due romanzi

Come saranno gestite le storie d'amore in Warframe 1999

Kingsley spiega che il team ha voluto allontanarsi dai sistemi relativamente binari di rappresentazione del romanticismo. "Si cerca di esprimere qualcosa di non analogico in modo analogico, con un punteggio da 1 a 100, o con i cuori, o guadagnando [livelli di romanticismo] in una sorta di distributore automatico. Credo che il romanticismo nei giochi sia ancora agli albori".

Ford ha confermato che le decisioni romantiche (o non romantiche, visto che si possono avere semplicemente degli amici) non avranno un impatto a lungo termine su Warframe, dato che si tratta di un titolo live-service. "Un giocatore non dovrebbe essere emotivamente allontanato da Warframe per sempre se un personaggio lo scarica, ma allo stesso tempo vogliamo che le cose abbiano un significato", dice Ford.

"Non voglio rovinare l'anima di ciò che rende divertente giocare Warframe 1999, ma alla fine abbiamo dato ai giocatori una 'uscita' a intervalli se non sono soddisfatti di come sono andate le cose". Chiarisce che questa "non è una questione di monetizzazione: non si possono pagare 60 Platini e cancellare la loro memoria".

Parlando della caratterizzazione dei personaggi, spiega che "per me era molto importante che ogni personaggio non solo suonasse e venisse percepito come diverso, ma che fosse anche interpretato in modo diverso. Devi affrontarli in modo diverso perché sono persone uniche: il modo in cui parlerai ad Arthur sarà molto diverso da quello di Amir, Quincy o Lettie. Li ho considerati più come persone e meno come Warframe, perché erano persone prima di diventare Warframe".

I personaggi flirteranno con noi ma noi potremo bloccarli immediatamente se non ci interessa. Al tempo stesso, dopo potremo tornare da loro e far cambiare loro idea, riprendendo la trama romantica. In media, sembra che lo scopo sia rendere questa componente profonda, ampia ma al tempo stesso opzionale.

In termini di lunghezza, viene spiegato che "il conteggio delle parole nel sistema di relazioni è di circa 140.000 parole, quindi due romanzi completi".

