Presto potrete provare Warframe: 1999 con una demo, ecco quando sarà disponibile e cosa include

Sarà disponibile a partire dal 16 ottobre e permetterà ai giocatori di vestire i panni di Arthur Nightingale ed esplorare le strade di Höllvania, guidare a bordo dell'Atomicycle, usare il nuovo AX-52 e affrontare la milizia di Scaldra che pattuglia le strade in una Exterminate Mission. Per accedere alla versione di prova sarà necessario aver completato Awakening e le missioni di Vor's Prize.

Digital Extremes sta lavorando a testa bassa per completare i lavori su Warframe: 1999 , il colossale aggiornamento che promette di portare una ventata di aria fresca e tantissimi contenuti. In attesa del lancio, fissato al prossimo inverno, presto sarà possibile provare questa nuova versione dell'MMO grazie a una demo gratuita.

In regalo una skin per arma

I giocatori che completaranno la demo riceveranno in regalo la skin per arma Protokol Longsword, basata sulla katana iconica di Arthur. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che trovate qui sotto.

Per chi non lo sapesse, Warframe: 1999 è un colossale aggiornamento di Warframe che porterà i giocatori in un 1999 alternativo con ambientazioni post-apocalittche e cyberpunk, dove vivranno una storia che racconta le origini dei Warframe, le aramature biomeccaniche da combattimento a disposizione dei giocatori. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale con tutti i dettagli su Warframe: 1999.