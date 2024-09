Il gameplay di Phantom Blade Zero in un nuovo video dal Tokyo Game Show 2024

La sensazione è naturalmente quella di un sistema di combattimento profondo , che non mancherà di proporre una sfida di un certo livello ma al contempo premierà le nostre imprese con potenziamenti e sfaccettature.

La persona che ha giocato la demo deve avere probabilmente dimestichezza con i soulslike, a giudicare dalle parate istantanee che mette a segno senza apparente difficoltà, vanificando in tal modo i tentativi di attacco dei nemici e approfittando quindi del momento per affondare.

Le sequenze includono due differenti tutorial, uno pensato per le meccaniche generali e uno focalizzato sullo scontro con i boss , dopodiché si passa all'azione e il protagonista dell'avventura si trova ad affrontare tre avversari di un certo spessore, dando fondo a tutte le proprie risorse per sconfiggerli.

Il video di gameplay di Phantom Blade Zero che potete vedere qui sotto è stato catturato sullo showfloor del Tokyo Game Show 2024 e racchiude tutti e nove i minuti della demo che è stata presentata per l'occasione dal team cinese di S-GAME.

L'abbiamo provato!

Abbiamo provato Phantom Blade Zero al Tokyo Game Show 2024 proprio con la demo catturata nel video, incentrata su alcuni combattimenti con i boss al fine di mettere in evidenza il solido impianto confezionato da S-GAME.

Sebbene molti aspetti del progetto siano ancora avvolti dal mistero (ad esempio non conosciamo nulla della struttura di gioco e di come siano organizzati gli scenari), la nostra prova ci ha restituito ottime sensazioni per quanto concerne il comparto artistico e tecnico del gioco.

A svolgere un ruolo di primo piano al TGS 2024 è stato tuttavia il combat system di Phantom Blade Zero, che siamo sicuri ci darà parecchie soddisfazioni.