Uno studio dimostra che PowerWash Simulator ha effetti positivi sull'umore dei giocatori

Gli studi sono stati condotti in collaborazione con gli sviluppatori di FutureLab analizzando i dati di circa 8.500 giocatori in quasi 40 paesi del mondo differenti. Il 72% degli intervistati ha ammesso di aver notato un "miglioramento dell'umore" .

PowerWash Simulator ha effetti positivi sull'umore paragonabili a un buon libro

Più nello specifico, l'istituto afferma che i giocatori "hanno costantemente riferito un umore migliore dopo i primi quindici minuti della sessione di gioco rispetto all'inizio di ogni sessione", un effetto "paragonabile ai cambiamenti osservati in altre attività del tempo libero come la lettura, lo shopping o l'ascolto di musica".

La pulizia di un camper in PowerWash Simulator

"Attualmente, i cambiamenti a breve termine nell'umore dei giocatori di videogiochi sono poco conosciuti. La ricerca sul gioco si basa spesso su stimoli artificiali, con giochi creati o modificati da ricercatori accademici, in genere giocati in un ambiente di laboratorio piuttosto che in un contesto naturale. Volevamo invece capire come il gioco reale in contesti naturali potesse predire l'umore dei giocatori su tempi brevi", ha dichiarato l'autore principale, il professore assistente Matti Vuorre dell'Università di Tilburg e ricercatore associato dell'Oxford Internet Institute.

Per chi non lo conoscesse, PowerWash Simulator è un simulatore di pulizie in cui i giocatori armati di un'idropulitrice devono eliminare graffiti, lerciume, muschio, muffa e altre tipologie di sporcizia presente nei livelli di gioco, un'esperienza perfetta per i maniaci delle pulizie o per chi cerca un'esperienza particolarmente rilassante e che a quanto pare mette anche di buono umore. È disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione.