Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore: al TGS abbiamo provato la demo!

Il fatto che ci fosse comunque tanta curiosità ed eccitazione per provare il nuovo Layton non dovrebbe sorprendere. Fin dal suo debutto nel 2007 con Il professor Layton e il paese dei misteri per Nintendo DS, la serie di Level-5 si è guadagnata una grande schiera di appassionati, trovando fin da subito un grande successo tanto in Giappone quanto nei mercati occidentali. Di seguiti negli anni ce ne sono stati parecchi, ma l'episodio ha un significato speciale per i fan visto che è il primo dopo oltre un decennio a veder tornare protagonista l'amato duo dei primi episodi, con Layton e Luke che come Sherlock e Watson tornano assieme per risolvere un nuovo mistero e, soprattutto, una miriade di nuovi indovinelli.

Fin dal primo giorno del Tokyo Game Show 2024, uno degli stand più affollati è stato quello di Level-5. Merito soprattutto della prima demo giocabile de Il professor Layton e il Nuovo Mondo a vapore che nei momenti di picco aveva accumulato oltre due ore di fila, dimostrando un incredibile interesse tra gli appassionati. E questo nonostante Layton sia uno dei giochi meno adatti da provare all'interno di una fiera di videogiochi: un timer accanto allo schermo segna i pochi minuti a disposizione per provare la demo, e così si finisce per saltare i dialoghi e le scene d'intermezzo, andando in cerca degli enigmi e cercando di risolverli nel minor tempo possibile. Guai a restare bloccati con un puzzle, o non si ha modo di vedere nient'altro!

Una nuova città in 3D

La demo inizia con Luke e Layton che si sono già incontrati nella città di Steam Bison e arrivano nel Distretto delle Invenzioni per fare visita all'Officina di Eggmuffin, l'inventore migliore del paese.

Luke alle prese con uno dei tanti abitanti di Steam Bison

Una panoramica sulle strade del quartiere e le persone che lo popolano mette in evidenza il design eccentrico dell'ambientazione (con ispirazioni steampunk e western), sia il motore grafico in 3D che permette di vedere lo scenario da diverse angolazioni. Non lasciatevi però ingannare: l'esplorazione delle ambientazioni avviene in maniera del tutto simile a quella dei vecchi episodi. Con un cursore si possono puntare e selezionare personaggi nella scena per cominciare a dialogare con loro e ottenere informazioni, indizi o iniziare delle sfide; in alcuni punti sospetti si possono nascondere poi le classiche Monete Aiuto da spendere per ricevere indizi e suggerimenti all'interno di puzzle particolarmente difficili. Nei primi episodi della serie Layton bisognava andare un po' a tentoni, usando lo stilo del Nintendo DS su elementi a caso dello scenario. Per l'occasione, Level-5 ha introdotto Coindar, un piccolo robot costruito da Luke che suggerisce la posizione delle Monete nascoste.

Coindar è la nuova invenzione di Luke per trovare facilmente (ma nemmeno troppo) le Monete Aiuto

Perfettamente in linea con la serie, Coindar non si limita a svelare il nascondiglio delle Monete Aiuto, ma propone un indovinello che può indirizzare sulla giusta strada. Per indicare al giocatore di cliccare l'antenna di un'automobile, Coindar potrebbe dire qualcosa del tipo "il corno del cavallo con gli occhi luminosi". Insomma, si tratta di indizi abbastanza criptici da dare comunque un senso di soddifazione quando li si trova, e anzi può essere più divertente trovare delle monete risolvendo questi indovinelli che non premendo a caso punti sospetti dello scenario.

Chiacchierando con Jiminy, uno dei membri dell'officina, ci si trova finalmente ad affrontare il primo enigma della demo. La sfida stava nel collegare con dei cavi alcuni punti di un circuito stampato, seguendo delle regole molto specifiche: bisognava collegare tre punti diversi per formare una L e fare in modo che ogni cavo si intersecasse almeno con un altro.

Uno dei puzzle nella demo del TGS chiedeva di collegare dei cavi nella corretta posizione

Un altro enigma chiedeva di guardare attentamente la disposizione di alcuni container per indovinare il percorso che avrebbe fatto un topolino per raggiungere un pezzo di formaggio. Molto più facile a dirsi che a farsi, specialmente quando ci si trova in una fiera di videogiochi e si hanno pochi minuti a disposizione. Chi dovesse restare bloccato potrà comunque chiedere fino a quattro indizi spendendo le Monete Aiuto.