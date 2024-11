Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore torna a mostrarsi in un trailer in italiano

Nintendo ha pubblicato un trailer in italiano per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, il nuovo e atteso capitolo della celebre serie di avventure a enigmi da parte di Level-5, annunciato lo scorso febbraio per Nintendo Switch.

Sembra essere lo stesso video che è stato mostrato in occasione dell'evento Level-5 Vision 2024, in occasione anche dell'annuncio dell'uscita nel 2025, ancora in data da precisare, ma in questo caso si tratta del trailer ufficiale in italiano per il gioco.

Vediamo dunque alcune fasi di gameplay e scene d'intermezzo, che illustrano qualcosa della particolare ambientazione in cui si svolge questo capitolo.