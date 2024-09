Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è confermato per il 2025 e ha un trailer nuovo fiammante

Dal Level-5 Vision 2024 arriva un nuovo trailer per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, con la conferma ufficiale del periodo di uscita fissato per il 2025, sebbene si tratti ancora di una finestra estremamente ampia.

Il nuovo trailer mostra alcune fasi di gioco, tra gameplay e scene d'intermezzo, che illustrano qualcosa della particolare ambientazione in cui si svolge questo capitolo. Come abbiamo visto anche in precedenza, e come dice lo stesso titolo, ci troviamo a Steam Bison, la città più tecnologicamente avanzata d'America, nel mondo del gioco.

Tra meccanismi a vapore e un'industrializzazione selvaggia, Luke e il Professor Layton si ritrovano a dover risolvere un complesso caso, affidandosi come al solito alla propria arguzia e alle capacità di risolvere enigmi più o meno complessi.