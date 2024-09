Fantasy Life i La ragazza che ruba il tempo ha un mese di uscita preciso su Nintendo Switch e un nuovo trailer

Durante la propria conferenza, lo sviluppatore Level 5 ha svelato la data di uscita (o per meglio dire il mese) di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo. Recentemente il gioco era stato rimandato e ora sappia quando arriverà, all'incirca. Il periodo di uscita è infatti fissato per aprile 2025 in versione Nintendo Switch.

Al momento non ci sono informazioni precise per altre versioni di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo.