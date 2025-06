Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo domina le vendite in Giappone a maggio: vediamo l'intera Top 5

Ci sono alcuni momenti nel corso dell'anno durante i quali vengono pubblicati i più importanti videogiochi e che concentrano così le più importanti novità e di conseguenza le vendite, ma ovviamente ogni mese ha i propri nomi di primo piano e - tramite le classifiche dei giochi più venduti in Giappone nel corso di maggio 2025 - abbiamo modo di vedere che quello dello scorso mese è stato Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo.

Il videogioco ha infatti dominato la Top 5 di maggio in terra nipponica, riuscendo a rientrare in classifica sia per Nintendo Switch che per PS5 (calcolate separatamente).