The Expanse: Osiris Reborn racconta una storia originale e parallela a quella di libri e serie TV

A poche settimane dal trailer di debutto, in un'intervista concessa a WCCF Tech, il creative director Alexander Mishulin ha offerto ulteriori dettagli sul gioco. Uno dei punti salienti è che la trama sarà basata su una storia originale , che si svolge in parallelo agli eventi dei libri e della serie TV. Più nello specifico, gli eventi si collocano tra il primo e il secondo romanzo .

The Expanse: Osiris Reborn è una delle novità annunciate nel corso del Future Games Show di inizio giugno. Il nuovo action GDR ha già attirato l'attenzione di tantissimi appassionati, sia tra i fan dell'universo di The Expanse, sia tra quelli dei giochi firmati Owlcat Games.

Owlcat Games punta a offrire un’esperienza realistica e cinematografica

"Il gioco si svolge tra il primo e il secondo libro, oppure, se parliamo della serie TV, dalla prima stagione fino a metà della seconda", ha dichiarato Mishulin. "Stiamo raccontando una nostra storia ambientata nell'universo di The Expanse. Quando ci siamo rivolti ad Alcon per parlare del progetto, ci hanno detto che volevano espandere l'universo e raccontare nuove storie - e la nostra visione era la stessa. Stiamo raccontando una nuova storia che si svolge parallelamente a tutti gli eventi dei libri e della serie."

"Sentirete quindi le ripercussioni della distruzione della Canterbury e degli eventi su Eros. Alcuni di questi li vivrete in prima persona, ma per la maggior parte dell'avventura comprenderete come questo universo - e l'intero sistema solare - reagisce a ciò che sta accadendo e alle avventure di Holden e del suo equipaggio."

Nella stessa intervista, Mishulin ha spiegato che Owlcat Games punta a offrire un'esperienza realistica, cinematografica e accessibile, pur non mirando esplicitamente a un progetto AAA.

"Dal punto di vista della produzione e dell'approccio, vogliamo che il nostro gioco sia molto realistico, cinematografico e accessibile", ha detto. "Di solito, queste sono caratteristiche tipiche dei titoli AAA. Detto ciò, non stiamo realizzando questo gioco con l'intento specifico di farne un AAA."

"Lo stiamo sviluppando in modo da offrire un'esperienza immersiva nell'universo di The Expanse, permettendo a tutti i giocatori - che siano fan dei giochi narrativi con scelte e conseguenze, degli action RPG o semplicemente dell'universo stesso - di sentirsi coinvolti e 'a casa' nel gioco. Per quanto The Expanse possa far sentire a casa... perché non è esattamente un universo accogliente, ma è comunque questo il nostro approccio."

The Expanse: Osiris Reborn è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, ma al momento non dispone ancora di una data di uscita ufficiale.