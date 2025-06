Subnautica 2 sembra promettere molto bene, secondo le impressioni da un presunto playtest in corso

L'utente SN2Throwaway ha pubblicato su Reddit una serie di informazioni e impressioni sul gioco nella sua fase di test, facendo peraltro capire che lo sviluppo a questo punto dovrebbe essere abbastanza avanzato da garantire l' uscita del gioco nel 2025 , mantenendo così la finestra di lancio che era stata comunicata in precedenza dal team Unknown Worlds Entertainment per quanto riguarda l'accesso anticipato, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali sulla data.

Un seguito più inquietante?

SN2Throwaway sostiene che il seguito "inizia molto bene e assomiglia al 100% a Subnautica", anche se l'inizio propone alcuni elementi differenti rispetto al primo capitolo. A quanto pare, si tratta di un'esperienza che "incute timore", forse anche più di quanto abbiamo visto in precedenza.

Un'immagine sottomarina di Subnautica 2

Il Redditor suggerisce anche che Subnautica 2 possa svolgersi su un nuovo pianeta, ma sembra presentare alcuni richiami al primo capitolo attraverso PDA e oggetti interattivi che raccontano elementi di storia comuni.

La raccolta di risorse avviene principalmente attraverso i depositi di minerali, con risorse concentrate sul fondo dell'oceano da scoprire e raccogliere. Sembra inoltre che i leviatani facciano particolarmente paura, e il fatto che nel secondo capitolo pare non si possano uccidere non fa che incrementare l'effetto inquietante.

Secondo quanto riferito dall'utente, sembra che Subnautica 2 consenta di modificare i geni del protagonista, consentendo così di ottenere abilità diverse e particolarmente potenti o utili per l'esplorazione. In ogni caso, il tutto va preso solo come una voce di corridoio perché non c'è nessuna prova del fatto che l'utente faccia effettivamente parte del playtest.

Lo scorso aprile avevamo visto che il team di Subnautica 2 si stava preparando all'accesso anticipato, confermando anche alcuni dettagli sul gioco e il fatto che rimarrà probabilmente in early access per molto tempo. Sarà disponibile lancio su Xbox Game Pass.