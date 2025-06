PS5 e Nintendo Switch si contendono la lista dei giochi più attesi in Giappone, ma c'è un solo vincitore

È quindi sempre interessante vedere quali siano i giochi più attesi in Giappone e la risposta ci arriva tramite la rivista Famitsu , una delle più famose per il territorio nipponico a livello mondiale.

I videogiochi sono un medium internazionale, ma ogni regione ha i propri gusti e i fan di tali aree hanno diverse priorità per quanto riguarda i giochi più attesi . In particolar modo, in Giappone gli appassionati prediligono opere un po' diverse, mentre Europa e USA sono un po' più simili tra loro.

La Top 30 dei videogiochi più desiderati

La classifica dei giochi più attesi in Giappone dai lettori di Famitsu:

[NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 482 voti [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 265 voti [PS5] Pragmata - 214 voti [NSW] Pokemon Legends: Z-A - 172 voti [NSW] Super Robot Wars Y - 170 voti [NS2] Donkey Kong Bananza - 166 voti [NSW] ToHeart - 154 voti [NS2] Kirby Air Riders - 145 voti [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - 133 voti [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 117 voti [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 106 voti [PS5] Grand Theft Auto 6 - 103 voti [PS5] Super Robot Wars Y - 101 voti [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 87 voti [PS5] Ghost of Yotei - 85 voti [NSW] Gradius Origins - 76 voti [NS2] Pokemon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 74 voti [NSW] Trails in the Sky 1st Chapter - 72 voti [NSW] Rhythm Heaven Groove - 71 voti [PS5] Death Stranding 2 - 69 voti [NS2] Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - 60 voti [PS5] Showa American Story - 58 voti [NSW] Everybody's Golf Hot Shots - 53 voti [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar - 51 voti [NSW] AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative - 50 voti [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 48 voti [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 46 voti [NSW] Shuten Order - 45 voti [PS5] Silent Hill f - 42 voti [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 40 voti

Donkey Kong Bananza è il gioco di Nintendo Switch 2 con la posizione più elevata

Come potete vedere Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake continua a dominare e non ci stupisce minimamente. Anche Pragmata è in alto, donando così due posizioni su tre a PS5 sul podio. A conti fatti, però, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 sono in grado di ottenere 20 posizioni su 30.

Death Stranding 2, in uscita a brevissimo, pare invece non attirare troppo gli appassionati, invece. Diteci, quali sono i giochi che attendete maggiormente? I primi che vi vengono subito in mente?