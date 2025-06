Con iOS 26 si può registrare in modalità Cinema anche dalle app di terze parti

Con iOS 26 gli utenti potranno registrare video in modalità Cinema usufruendo anche di app di terze parti, dicendo quindi addio al vincolo legato all'app Fotocamera ufficiale. Quella che precedentemente rappresentava una funzione esclusiva, infatti, stavolta potrà essere integrata in altre applicazioni disponibili su App Store. Vediamo meglio tutti i dettagli in merito.

La modalità Cinema non è una vera e propria novità. È stata infatti introdotta su iPhone 13 e modelli successivi (iOS 15), ma era accessibile esclusivamente dall'app Fotocamera ufficiale del dispositivo. Di conseguenza, gli utenti non potevano sfruttare questa funzionalità su applicazioni di terze parti, o meglio, era possibile ma dovevano obbligatoriamente passare dalla Fotocamera ufficiale , esportando poi il video.

Le novità di iOS 26

Tra le varie novità di iOS 26, in arrivo a settembre, troviamo il design Liquid Glass caratterizzato da animazioni più fluide e giochi di trasparenze, oltre a miglioramenti che dovrebbero offrire un'esperienza ancora più godibile. Non mancano poi correzioni legate ad applicazioni già esistenti come Messaggi e Traduci, nonché l'aggiunta di un'app Games.

Se volete scoprire tutte queste novità in anteprima, vi invitiamo a consultare il nostro articolo in cui vi spieghiamo come accedere alla beta. Se invece lo avete già fatto ma non siete soddisfatti, a questo link vi diciamo come fare il downgrade per tornare a iOS 18.