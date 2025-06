Come installare le beta per sviluppatori di iOS 26 e iPadOS 26

Con la presentazione di WWDC 2025 ormai alle spalle, Apple ha ufficializzato la disponibilità delle prime beta per sviluppatori di iOS 26 e iPadOS 26. Novità di quest'anno: chiunque può accedere gratuitamente alle beta senza essere uno sviluppatore registrato , semplificando notevolmente il processo di installazione per i più curiosi. Tuttavia, prima di lanciarsi nell'installazione, è importante considerare che si tratta pur sempre di software in fase di sviluppo, potenzialmente instabile e privo di alcune funzionalità che vedremo nella versione definitiva. In altre parole, meglio non installarlo sul telefono principale.

Perché provare iOS 26 e iPadOS 26?

Questa nuova versione porta con sé alcune delle modifiche più attese dagli utenti, a partire dal look rinnovato "Liquid Glass" con elementi trasparenti e animazioni più fluide. L'interfaccia utente cambia radicalmente, promettendo un'esperienza più moderna, ma richiederà un po' di tempo per abituarsi. Oltre all'estetica, iOS 26 introduce miglioramenti in app come Messaggi e una nuova app Games. Su iPadOS 26, invece, arriva finalmente un sistema di gestione delle finestre più avanzato, che consente di ridimensionare e organizzare le app in multitasking come su desktop, e anche una nuova barra dei menu per un controllo più immediato.