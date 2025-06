Google Pixel: aggiornamento di giugno 2025 e miglioramenti al riconoscimento delle impronte

Google ha rilasciato il nuovo aggiornamento software di giugno 2025 per tutti i dispositivi Pixel supportati. Questo aggiornamento, identificato dalla build BP2A.250605.031.A2 (o A3 per alcuni modelli), porta con sé una serie di correzioni e ottimizzazioni pensate per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana dei dispositivi. Tra le novità più interessanti figura un importante miglioramento al riconoscimento delle impronte digitali, una funzione chiave per la sicurezza e l'accessibilità degli smartphone Pixel.

Il lettore di impronte digitali è da sempre uno degli strumenti più apprezzati dagli utenti Pixel, grazie alla sua praticità e alla possibilità di sbloccare lo smartphone in modo sicuro. Con l'aggiornamento di giugno, Google introduce "miglioramenti generali per il riconoscimento delle impronte digitali e la risposta in determinate condizioni" (come indicato nella nota ufficiale). Questo significa che il sensore biometrico dei Pixel diventa più veloce e affidabile, riducendo il rischio di errori di riconoscimento e aumentando la precisione anche in contesti di luce o umidità particolari.

Google Pixel

Il miglioramento del sensore di impronte digitali è disponibile per quasi tutta la gamma Pixel, compresi i modelli più recenti come Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Una novità particolarmente apprezzata dagli utenti, che spesso lamentano rallentamenti o riconoscimenti errati, soprattutto durante l'uso quotidiano intensivo o in ambienti non ottimali.