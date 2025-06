Un nuovo Jumping Flash sarebbe dovuto uscire su PlayStation VR, ma è stato cancellato

Si trattava di un titolo alquanto strano ma è rimasto nel cuore di molti in quanto era di fatto una delle prime proposte di platform in 3D vero e proprio, sebbene con struttura particolare in quanto ci metteva a bordo di una sorta di essere robotico simile a un veicolo saltellante a forma di coniglio .

L'ex-presidente di Sony Interactive Entertainment, Shuhei Yoshida , ha svelato che c'è una nuovo Jumping Flash in sviluppo per PlayStation VR , ma il progetto è stato cancellato nelle prime fasi della lavorazione, dunque non ha mai trovato una forma completa.

Un'idea interessante ma non sviluppata

Un nuovo Jumping Flash sarebbe dovuto venire fuori su PlayStation VR, in base a quanto riferito da Yoshida, ma il progetto pare sia stato poi cancellato nelle prime fasi di sviluppo, senza che il gioco abbia mai raggiunto la fase di completezza.

Uno screenshot di Jumping Flash

La cosa interessante è il fatto che fosse un progetto per realtà virtuale, e in effetti l'impostazione in prima persona originale si sarebbe forse associata bene all'uso del visore, sebbene la meccanica di gioco sarebbe probabilmente dovuta essere fortemente evoluta rispetto a quella classica.

L'operazione doveva essere qualcosa di simile a Fantavision 202X, il quale è poi riuscito ad arrivare a compimento, ma evidentemente il progetto su Jumping Flash non è riuscito a decollare. A Yoshida è stato chiesto anche se sia mai stato preso in considerazione un nuovo Vib-Ribbon per VR, ma ridendo ha risposto di no.