Giochi a 80 o 90 euro sono comunque convenienti secondo un ex-PlayStation: "basta scegliere bene"

Il noto ex-PlayStation Shuhei Yoshida continua a rilasciare dichiarazioni sullo stato dell'industria videoludica che, in certi casi, possono risultare controverse: in una recente intervista a Critical Hits Games, Yoshida si è espresso sui prezzi dei videogiochi, sostenendo che anche i titoli che costano 80 o 90 euro sono comunque convenienti, purché gli utenti scelgano bene come investire il denaro.

"Mi sembra che più ci avviciniamo al lancio di giugno di Nintendo Switch 2 e ai giochi da 80 dollari che vi saranno associati, più le persone litigano tra loro su cosa valga o meno la pena acquistare", ha dichiarato Yoshida, che tuttavia non vede in maniera negativa il rialzo dei prezzi, che in Europa raggiungono anche i 90 euro, come per Mario Kart World.

Sostanzialmente, secondo l'ex responsabile dei worldwide studios di PlayStation è giusto che alcuni giochi costino di più, a fronte di un valore effettivo più alto anche rispetto ad altri, ed è comunque tutta una questione di scelta da parte degli utenti.