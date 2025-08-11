3

La GPU Gigabyte GeForce RTX 5070 12 GB è al prezzo minimo storico su Amazon con una offerta a tempo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono un interessante sconto per una GPU Gigabyte GeForce RTX 5070 da 12 GB che si trova in questo momento al prezzo più basso di sempre: vediamo la promozione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/08/2025
GPU Gigabyte GeForce RTX 5070

Se siete in cerca di una Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G per poter potenziare il vostro PC da gaming, sappiate che Amazon Italia ha reso disponibile una nuova promozione interessante. Lo sconto - rispetto al prezzo mediano indicato da Amazon - attualmente segnalato dalla piattaforma è del 14%. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prodotto viene spedito da Amazon, che indica anche che il prezzo mediano è pari a 677€. Questo rende la promozione attuale la migliore di sempre sulla piattaforma. Si tratta però di una offerta a tempo e il 20% delle unità è già stato richiesto dagli acquirenti: se vi interessa la GPU, vi consigliamo di non attendere troppo a fare l'ordine per non rischiare che terminino.

I dettagli sulla GPU Gigabyte GeForce RTX 5070

Questa scheda grafica fa parte della più recente generazione di GPU di NVIDIA, la serie 5000, e quindi include tutte le tecnologie NVIDIA più recenti, come l'ultima versione del ray tracing, il DLSS per potenziare le prestazioni, NVIDIA Reflex per ridurre la latenza e NVIDIA Studio. Con questo modello di scheda grafica sarete in grado di riprodurre i videogiochi più recenti in ottima qualità, senza dover accettare limitazioni.

Le tre ventole della GPU Gigabyte GeForce RTX 5070
Le tre ventole della GPU Gigabyte GeForce RTX 5070

Questo modello ha 12 GB di RAM di tipo GDDR7 con interfaccia di memoria a 192 bit. Il core clock è di 2625 MHz. Dispone di tre uscite DP 2.1a e una uscita HDMI 2.1b. Dispone di sistema di raffreddamento Windforce, con tre ventole che supportano il RGB Halo.

