Katsuhiro Harada voleva Pac-Man nel primo Tekken, ma fu sgridato dall'autore del personaggio

In una recente intervista per 4Gamer, Katsuhiro Harada, storico producer della serie Tekken, ha rivelato che avrebbe voluto includere Pac-Man come lottatore giocabile nel primo Tekken per PS1 . A differenza del design originale del personaggio, che poco si sarebbe adattato allo stile del picchiaduro a incontri, Harada voleva che il Pac-Man di Tekken fosse una persona con una testa gialla e un corpo muscoloso, sulla falsariga di personaggi come Paul e King. Pieno di fiducia, Harada propose l'idea a Tōru Iwatani, l'autore di Pac-Man, fiducioso che l'avrebbe approvata, ma non andò proprio così.

Una sonora strigliata

Tuttavia, Iwatani bocciò la proposta di Harada. Non solo, ma lo rimproverò duramente per come voleva usare in modo sconsiderato la mascotte di Namco. Altri tempi.

Secondo quanto raccontato da Harada, Iwatani gli presentò quindi un grosso documento che descriveva in dettaglio le varie linee guida per l'utilizzo di Pac-Man in altre opere. Inutile dire che Harada accantonò l'idea e non la tirò fuori mai più dal cassetto.

Sia Bandai Namco che Iwatani sono cambiati negli ultimi 45 anni da quando Pac-Man è stato presentato al mondo, e Tekken 8 ora ha un suo livello ispirato a Pac-Man, Pac-Pixels, e altri contenuti ispirati al personaggio. Iwatani, sebbene non più in Bandai Namco, ha espresso la sua approvazione per la direzione più cupa di Shadow Labyrinth, metroidvania che rilegge completamente il personaggio, dopo che gli è stata spiegata dal producer Toru Takahashi. Insomma, i tempi in cui i personaggi venivano protetti sono finiti.