Abbonati ad Audible a 0,99€ per 3 mesi: Amazon lancia la maxi offerta sul servizio

Da oggi è possibile sfruttare una promozione molto interessante per chiunque sia interessato ad abbonarsi ad Audible : il servizio di erogazione di podcast e audiolibri. L'offerta prevede 3 mesi d'abbonamento a soli 0,99€ . Puoi abbonarti direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 € al mese , ma puoi cancellare o sospendere quando vuoi , senza vincoli. Audible è il servizio ideale per chi ama ascoltare storie, approfondimenti e contenuti di qualità in qualsiasi momento della giornata.

Ulteriori dettagli su Audible

Con Audible hai accesso illimitato a un catalogo vastissimo che comprende oltre 70.000 titoli, tra audiolibri di ogni genere, Podcast Audible Original e serie audio esclusive. Tutti i contenuti sono completamente senza pubblicità, per un'esperienza di ascolto fluida e immersiva. Puoi ascoltare ciò che vuoi quando e dove vuoi, anche offline, scaricando i contenuti direttamente sull'app gratuita disponibile per iOS e Android.

Audible è compatibile anche con smartphone, tablet, computer e dispositivi Amazon Echo, permettendoti di continuare l'ascolto senza interruzioni su più dispositivi. Audible trasforma ogni momento libero in un'occasione per imparare, rilassarsi e lasciarsi trasportare dalle migliori esperienze audio. A questa cifra, poi, la promozione diventa quasi irrinunciabile da provare.