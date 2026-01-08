Phantom Blade Zero torna a mostrarsi con un trailer dietro le quinte, il team ribadisce che non è un souls-like

S-Game e NVIDIA hanno pubblicato un nuovo trailer di Phantom Blade Zero. Il filmato, oltre a mostrare sequenze inedite di gameplay e a mettere in risalto le tecnologie proprietarie delle schede grafiche RTX, offre anche uno breve sguardo dietro le quinte sulla creazione di questo ambizioso action in stile wuxia atteso nei prossimi mesi.

Nel video il CEO "Soulframe" Liang racconta le origini del progetto e il particolare stile di gameplay, definito "Kung Fu Punk": una fusione tra elementi della cultura cinese e influenze moderne, con tocchi steampunk e suggestioni cosmic horror.