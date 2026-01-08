0

Phantom Blade Zero torna a mostrarsi con un trailer dietro le quinte, il team ribadisce che non è un souls-like

Un nuovo trailer svela il dietro le quinte di Phantom Blade Zero e conferma la natura ibrida dell'action di S-Game, lontano dai souls-like e dagli hack-and-slash tradizionali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/01/2026
Il protagonista di Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero
S-Game e NVIDIA hanno pubblicato un nuovo trailer di Phantom Blade Zero. Il filmato, oltre a mostrare sequenze inedite di gameplay e a mettere in risalto le tecnologie proprietarie delle schede grafiche RTX, offre anche uno breve sguardo dietro le quinte sulla creazione di questo ambizioso action in stile wuxia atteso nei prossimi mesi.

Nel video il CEO "Soulframe" Liang racconta le origini del progetto e il particolare stile di gameplay, definito "Kung Fu Punk": una fusione tra elementi della cultura cinese e influenze moderne, con tocchi steampunk e suggestioni cosmic horror.

Phantom Blade Zero sarà alla portata di tutti

Liang approfitta inoltre della vetrina per chiarire un punto che aveva generato discussione dopo i primi trailer: Phantom Blade Zero non è un souls-like, ma neppure un hack-and-slash tradizionale. Il gioco prende ispirazione da entrambi i generi per costruire qualcosa di intermedio, un'esperienza che alterna esplorazione e combattimenti dinamici dal ritmo serrato.

Phantom Blade Zero è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori PC e PS5 Phantom Blade Zero è stato aggiunto alla lista dei desideri di oltre 1 milione di giocatori PC e PS5

Anche per questo motivo, il gioco verrà incontro a tutti i giocatori, proponendo vari livelli di difficoltà adatti sia per chi cerca una sfida elevata che per chi vuole semplicemente godersi il viaggio e l'azione senza troppe preoccupazioni.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 9 settembre di quest'anno.

