Phantom Blade Zero torna a mostrarsi con un trailer dietro le quinte, il team ribadisce che non è un souls-like

S-Game e NVIDIA hanno pubblicato un nuovo trailer di Phantom Blade Zero. Il filmato, oltre a mostrare sequenze inedite di gameplay e a mettere in risalto le tecnologie proprietarie delle schede grafiche RTX, offre anche uno breve sguardo dietro le quinte sulla creazione di questo ambizioso action in stile wuxia atteso nei prossimi mesi.
Nel video il CEO "Soulframe" Liang racconta le origini del progetto e il particolare stile di gameplay, definito "Kung Fu Punk": una fusione tra elementi della cultura cinese e influenze moderne, con tocchi steampunk e suggestioni cosmic horror.
Phantom Blade Zero sarà alla portata di tutti
Liang approfitta inoltre della vetrina per chiarire un punto che aveva generato discussione dopo i primi trailer: Phantom Blade Zero non è un souls-like, ma neppure un hack-and-slash tradizionale. Il gioco prende ispirazione da entrambi i generi per costruire qualcosa di intermedio, un'esperienza che alterna esplorazione e combattimenti dinamici dal ritmo serrato.
Anche per questo motivo, il gioco verrà incontro a tutti i giocatori, proponendo vari livelli di difficoltà adatti sia per chi cerca una sfida elevata che per chi vuole semplicemente godersi il viaggio e l'azione senza troppe preoccupazioni.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Phantom Blade Zero sarà disponibile su PC e PS5 a partire dal 9 settembre di quest'anno.