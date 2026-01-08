Il gioco piratesco Sea of Remnants si mostra con 6 minuti di gameplay e svela la Closed Beta

Il video annuncia anche il " Wanderer Test ", ovvero una versione di prova a numero chiuso e su scala ridotta che avrà luogo dal 5 al 12 febbraio su PC . Fino al 23 gennaio, i giocatori potranno proporsi per questa Closed Alpha tramite i social, il trailer o il canale Discord ufficiale di Sea of Remnants. Si deve seguire i profili, lasciare un Mi Piace, condividere il video e lasciare un commento. I giocatori saranno scelti a caso.

L'editore NetEase e lo sviluppatore Joker Studio hanno svelato un video da sei minuti di gameplay per il videogioco Sea of Remnants , un gioco di ruolo a mondo aperto che era stato annunciato a giugno 2025 tramite lo State of Play di Sony.

Il trailer di Sea of Remnants

Ovviamente, con un limitatissimo numero di posti liberi nella fase di prova, la maggior parte dei giocatori non verrà selezionata. Nel caso nel quale però si sia tra i fortunati, si verrà notificati.

Il team ha anche confermato che Sea of Remnants sarà pubblicato nel 2026 su PC (Steam) e PlayStation 5. In precedenza era stata confermata anche la versione mobile, ma attualmente gli autori non ne parlano: forse semplicemente arriverà successivamente.

Come il video permette di vedere, Sea of Remnants fonde simulazione navale, sopravvivenza, costruzione e strategia a turni. Noi vestiamo i panni di un marinaio senza ricordi che naviga verso un reame misterioso e maledetto nel quale trovare grandi ricchezze in cambio dei propri ricordi.

Ci saranno oltre 300 personaggi reclutabili all'interno di varie fazioni rivali e le alleanze varieranno a seconda delle nostre scelte, che saranno anche in grado di cambiare forma alla città che farà da hub, Orbtopia. Potremo reclutare truppe specializzate, ottenere componenti per la nostra nave e scontrarci a turni con una meccanica basata sul lancio dei dadi, i quali determinano parte dei danni inflitti. I combattimenti navali saranno invece in tempo reale e il team promette controlli reattivi.

Potremo poi esplorare isole vulcaniche, foreste lussureggianti e rovine misteriose, mentre proseguiamo l'avventura ad Orbtopia dove possiamo creare oggetti, cucinare, pescare, giocare a mahjong, scoprire nuove professioni nascoste e gestire anche negozi tramite degli NPC. Ci saranno poi anche elementi roguelite, visto che in caso di morte o distruzione della nave perderemo tutti quei beni che non sono a prova d'acqua, ma avremo comunque dei metodi per spostare i materiali in modo sicuro.

In attesa dell'arrivo di Sea of Remnants, potreste avventurarvi nei mondi di giochi come Skull and Bones o Sea of Thieves.