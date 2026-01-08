Apple starebbe valutando l’adozione di sensori multispettrali, secondo indiscrezioni

Secondo alcune fonti, Apple starebbe valutando sensori multispettrali per i futuri iPhone, ma il progetto è ancora preliminare e i test non sarebbero ancora iniziati.

Apple avrebbe intenzione di aggiornare il comparto fotografico dei futuri iPhone nei prossimi anni. Vi abbiamo già parlato della possibile introduzione di sensori da 200 MP nel 2028, presumibilmente con gli iPhone 21. A quanto pare, secondo le ultime indiscrezioni, l'azienda starebbe valutando anche l'uso di sensori multispettrali, una mossa che presenta vantaggi, sì, ma anche possibili rischi. Vediamo meglio i dettagli.

Cosa sono i sensori multispettrali e come funzionano Prima di tutto, specifichiamo che le seguenti informazioni non sono ufficiali. Si tratta infatti di indiscrezioni riportate da Digital Chat Station, secondo cui Apple starebbe considerando l'introduzione di componenti relativi all'imaging multispettrale. Secondo quanto indicato, si tratta ancora di una fase iniziale di sviluppo, con i test effettivi che non sono ancora iniziati. Un esempio di imaging multispettrale A differenza di una fotocamera tradizionale che sfrutta recettori per la luce blu, verde e rossa, una multispettrale è in grado di catturare immagini di vario tipo: infrarosso, ultravioletto o altre frequenze non visibili. Cosa significa tutto ciò? La fotocamera scatta più immagini dello stesso soggetto con illuminazioni diverse, per poi combinare le differenti informazioni in modo da estrarre dettagli non visibili all'occhio umano. Sembra strano a primo impatto, quasi soprannaturale, ma in realtà fotocamere simili permetterebbero di migliorare pelle, capelli, HDR e bilanciamento del bianco, nonché ridurre errori che si presentano in contesti difficili (nebbia, scarsa luminosità e simili). Il risultato? Semplicemente foto più realistiche.