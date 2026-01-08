Oppo riorganizza il portafoglio: Realme torna come sub-brand insieme a OnePlus

Secondo le informazioni emerse, Realme opererà in modo più stretto con Oppo e OnePlus , all'interno di un approccio coordinato che punta a coprire meglio fasce di prezzo e mercati diversi. Nonostante l'integrazione, ogni brand continuerà a mantenere un posizionamento distinto, evitando sovrapposizioni dirette sul piano commerciale e di prodotto.

Integrazione anche nei servizi post-vendita

Uno degli aspetti più concreti del cambiamento riguarda il supporto ai clienti: Realme verrà completamente integrata nel sistema di assistenza post-vendita di Oppo. Una scelta che mira a migliorare l'esperienza utente e a ridurre costi e duplicazioni operative, soprattutto nei mercati internazionali.

Secondo fonti interne citate dalla stampa cinese, la maggiore sinergia tra Oppo, Realme e OnePlus dovrebbe rafforzare la capacità di esecuzione del gruppo e sostenere i piani di espansione globale. Un segnale chiaro di come Oppo stia cercando di affrontare un mercato smartphone sempre più competitivo puntando su integrazione, velocità decisionale e ottimizzazione delle risorse.