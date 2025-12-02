Realme GT 8 Pro, la recensione dello smartphone Android con modulo fotocamere intercambiabile

Per quanto sia stata tirata in ballo talmente tante volte da aver quasi perso significato, quella dei flagship killer è un'etichetta ancora ambita da molti produttori cinesi di smartphone, che quasi sempre hanno nel loro catalogo almeno un modello da inserire in tale categoria. In questa recensione del Realme GT 8 Pro andiamo a conoscere l'ultimo nato nella gamma dell'azienda del gruppo BBK, da sempre orientata su prestazioni da top di gamma a un prezzo però inferiore a quello dei principali competitor di fascia alta.

Venendo alla dotazione di accessori , c'è da fare un doveroso distinguo: la Dream Edition che abbiamo ricevuto in prova comprendeva un cavo USB-C, un alimentatore da 120 W, una maschera quadrata per il modulo fotocamere (ci arriviamo dopo), un mini cacciavite e ben due cover in poliuretano. L'edizione standard dovrebbe invece contare soltanto sul cavo USB-C e su una singola custodia protettiva.

Nulla da dire invece sulla resistenza agli elementi, che è la migliore sulla piazza: la certificazione IP68/IP69 stabilisce dunque che il dispositivo è protetto contro la polvere, le infiltrazioni d'acqua e i getti ad alta pressione, oltre a poter essere immerso fino a un massimo di due metri per 30 minuti.

Assolutamente completa la dotazione in termini di connettività : c'è 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, porta a infrarossi e supporto per un profilo eSIM che si può abbinare a una delle due nanoSIM fisiche da inserire nell'apposito alloggiamento. Assente il jack audio da 3.5 mm (ma sarebbe stato stupefacente il contrario), mentre una piccola delusione è constatare come la porta USB-C sia soltanto di tipo 2.0.

Nuova è anche la GPU Adreno 840, che segna un incremento nelle prestazioni del 23%, ed è stata aggiornata anche la NPU Hexagon, che i dati ufficiali vogliono migliorata addirittura del 37%. Le memorie contano invece su 12/16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 256/512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.1: anche qui siamo dunque in pieno territorio flagship.

Design

In un periodo in cui è difficile scorgere reali novità nell'ambito del design degli smartphone, Realme GT 8 Pro prova a dare una scossa al settore con una trovata indubbiamente unica: il modulo fotocamere posteriore è infatti coperto da una maschera che è possibile rimuovere semplicemente allentando due viti e sostituirla con una di altra forma o colore. La Dream Edition che abbiamo ricevuto in prova comprendeva una maschera extra di forma rettangolare per rimpiazzare quella circolare di default, ma l'intenzione di Realme è quella di mettere in commercio una varietà di esemplari diversi. Facciamo onestamente fatica a immaginare che questa possa essere la next big thing per il settore degli smartphone, ma premiamo l'intenzione.

La particolarità di Realme GT 8 Pro è che si può sostituire il profilo del modulo fotocamere

Tornando a elementi più "classici", la cover posteriore di Realme GT 8 Pro è realizzata in maniera diversa a seconda della colorazione: la Urban Blue è ricoperta di un polimero di silicone che cerca di imitare l'effetto della pelle, mentre la Diary White è protetta da uno strato di materiali rinforzati con fibre a matrice polimerica. Stesso dicasi per la versione Aston Martin Green che abbiamo ricevuto in prova, con logo Aramco in bella vista in omaggio all'omonima scuderia di Formula Uno.

Nonostante monti una batteria più capiente, Realme GT 8 Pro riesce ad essere più sottile e leggero del precedente modello, sfoggiando misure pari a 161.8 x 76.9 x 8.2 mm per 214 o 218 grammi di peso a seconda della colorazione e del relativo materiale.

Realme GT 8 Pro è leggermente più snello del precedente modello

Lo schermo da 6.79" è piatto, racchiuso da bordi simmetrici e protetto da un vetro Gorilla Glass 7i e dalla solita pellicola preapplicata. Di dimensioni standard il punch hole posizionato al centro del profilo superiore.

La cornice è realizzata in alluminio con finitura satinata e presenta la seguente disposizione di elementi: tasto di accensione e bilanciere del volume sulla destra, porta a infrarossi e speaker secondario in alto e porta USB-C, altoparlante principale e carrellino per le nanoSIM in basso.