Sonic fu "terribilmente controverso" svela Mark Cerny, progettista di PS4 e PS5: i suoi retroscena in Sega

Prima di diventare "l'architetto" di PS4 e PS5, Mark Cerny ha avuto una lunga carriera nello sviluppo di videogiochi, passando per Atari, Crystal Dynamics, Universal, Naughty Dog, Insomniac e Sony, ma tra i suoi momenti storici c'è sicuramente la militanza presso Sega, ritrovandosi all'interno della compagnia in un momento storico come il lancio del primo Sonic, che a quanto pare fu anche "terribilmente controverso", come ha spiegato rievocando alcuni retroscena del periodo.

In una lunga e interessante intervista nel podcast di Simon Parkin, Cerny ha ricordato alcuni momenti specifici del suo passato all'interno di Sega, in quello che fu un momento storico per la compagnia, con il lancio di Sonic the Hedgehog, il Mega Drive, l'ascesa di Sega of America e altri grandi cambiamenti.

Stranamente, quella che è diventata poi l'icona stessa di Sega ebbe uno sviluppo complicato anche perché non fu del tutto compreso il suo potenziale dalla compagnia, che tendeva a lamentarsi del grande budget richiesto per la creazione del gioco.