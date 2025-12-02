Un altro attore della serie TV di Tomb Raider è stato scoperto e i fan pensano di sapere chi interpreterà

Sarà un live-action e ora scopriamo quale sarà uno dei suoi attori: Martin Bobb-Semple .

Chi è Martin Bobb-Semple e che ruolo potrebbe ricoprire in Tomb Raider

Al momento non si sa molto sul ruolo di Bobb-Semple in Tomb Raider, anche se secondo Variety sarà un personaggio fisso della serie. Secondo la rivista, l'attore avrà un "ruolo importante". Anche se non c'è niente di confermato, le speculazioni online affermano che Bobb-Semple interpreterà Zip, un amico di Lara ed esperto di tecnologia, un personaggio che è apparso nella serie Legend di Tomb Raider.

Martin Bobb-Semple

Negli ultimi anni Martin Bobb-Semple ha ricoperto ruoli come quello di Orlando Johnson in All American: Homecoming, di Evan Neiman in One of Us Is Lying e di Thomas James Ross in Pandora.

Phoebe Waller-Bridge, autrice di Fleabag, sarà la creatrice, sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner della serie Tomb Raider. Jonathan Van Tulleken sarà invece il regista e produttore esecutivo, insieme a Chad Hodge come co-showrunner e produttore esecutivo. Le riprese dovrebbero iniziare all'inizio del prossimo anno, il 19 gennaio. La serie non ha ancora una data di uscita.

Ricordiamo infine che, per quanto riguarda il lato videoludico della saga, il nuovo Tomb Raider va avanti, non verrà colpito dai licenziamenti in Amazon Games.