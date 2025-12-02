Samsung presenta ufficialmente il Galaxy Z TriFold: tutto quello che c'è da sapere, caratteristiche e prezzi

Samsung ha ufficialmente presentato il Galaxy Z TriFold , il pieghevole a doppia cerniera di cui vi abbiamo parlato diverse volte negli ultimi mesi. A fine ottobre, in occasione del K-Tech Showcase, vi abbiamo mostrato alcune immagini del foldable, seppur senza conoscerne le caratteristiche ufficiali. Adesso non ci sono più segreti: Samsung ha presentato lo smartphone svelandone ogni dettaglio.

Le caratteristiche

Partiamo dal display pieghevole AMOLED QXGA con frequenza d'aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.600 nit. Una volta aperto completamente misura 10 pollici, mentre lo schermo esterno è da 6,5 pollici. Come vi abbiamo già mostrato in precedenza, una volta aperto il dispositivo somiglia praticamente a un tablet. A contribuire all'esperienza è anche Samsung DeX, che permetterà di sfruttare lo smartphone senza dover utilizzare monitor esterni, aumentando e migliorando la produttività.

Galaxy Z TriFold

Il punto focale è quindi lo schermo intero, con risoluzione 2160 x 1584 e refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz. Il multitasking è quindi ottimizzato per fornire un'esperienza ancora più fruibile e dinamica: è possibile eseguire tre app verticali affiancate e trasformare il telefono in una vera e propria workstation, sfruttando Samsung DeX. Gli utenti potranno accedere fino a un massimo di quattro spazi di lavoro, ciascuno dei quali può eseguire cinque app contemporaneamente.

Le potenzialità del Galaxy Z TriFold

I più esigenti possono anche aggiungere uno schermo secondario in modalità estesa, per usufruire di un'esperienza dual-screen senza interruzioni. Anche alcune applicazioni e funzioni sono state ottimizzate per uno schermo di grandi dimensioni, consentendo agli utenti di organizzare e comprendere ogni informazione senza alcuna difficoltà.

Per quanto concerne lo spessore, il modulo centrale è spesso 4,2 mm, mentre i pannelli laterali misurano 4,0 mm e 3,9 mm. Questi due pannelli si ripiegano verso l'interno, sopra quello centrale, a differenza di altri modelli come il Huawei Mate XT, con piega a forma di Z. Da chiuso, invece, il dispositivo misura 12,9 mm, con un peso complessivo di 309 grammi. Tra i materiali utilizzati troviamo cerniere in titanio, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 per il display esterno e certificazione IP48.

Il sistema di chiusura è caratterizzato da materiali di alta qualità in grado di resistere all'usura nel tempo. L'alloggiamento della cerniera è in titanio, come anticipato prima, e introduce un sottile pezzo di metallo che protegge il meccanismo di piegatura. Inoltre, il telaio è supportato da Advanced Armor Aluminum, ovvero una lega ad alta resistenza che aggiunge rigidità senza però aumentare l'ingombro. Questo telaio contribuisce anche ad evitare che gli schermi entrino in contatto tra loro. Samsung ha svelato che il display principale è progettato per resistere a 200.000 piegature (circa 100 volte al giorno per cinque anni). La cifra si basa su test interni, quindi non è stata ancora verificata, ma è sicuramente interessante. Tuttavia, ricordiamo che il Galazy Z Fold 7 era invece classificato per 500.000 piegature.

Lo smartphone monta il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm con 16 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 512 GB e 1 TB. La batteria, invece, ha una capacità di 5.600 mAh, con supporto alla ricarica Super Fast Charging 2.0 a 45 W. È possibile ottenere il 50% di autonomia in 30 minuti.

Il Samsung Galaxy Z TriFold

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo un'isola verticale che ospita un sensore principale grandangolare da 200 MP con zoom ottico 2x, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Per i selfie troviamo due fotocamere da 10 MP, di cui una integrata nello schermo principale e l'altra sul display di copertura. Manca il supporto alla S Pen, ma il dispositivo è compatibile con varie penne. Inoltre, lo YouTuber SuperSaf ha provato il dispositivo e ha scoperto che non è presente la funzionalità Flex Mode, pensata per piegare parzialmente lo schermo dello smartphone, potendo ad esempio scattare foto o registrare video a mani libere senza bisogno di un treppiede, oppure di guardare video a mani libere senza utilizzare una cover con supporto.