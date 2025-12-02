AMD domina, almeno in Germania: la Radeon RX 9070 XT vende più di tutte le GPU NVIDIA insieme

Le vendite della settimana su Mindfactory

Secondo i dati relativi alla settimana analizzata, la Radeon RX 9070 XT è stata acquistata 1.015 volte, superando non solo l'intera gamma RTX 50 ma anche le vendite combinate di alcune schede delle generazioni precedenti. NVIDIA si è fermata a circa 940 unità totali, segmento che comprende offerte di fascia media e modelli entry level della famiglia RTX 30. Per AMD si tratta di un risultato significativo, che porta le vendite complessive vicino alle duemila unità e rafforza la presenza del marchio nelle preferenze degli acquirenti europei.

La seconda scheda più venduta rimane la Radeon RX 9060 XT, che continua a registrare volumi solidi, soprattutto nella versione da 16 GB. Per NVIDIA, il modello più richiesto è la RTX 5070 Ti con 240 unità, mentre la RTX 5080 sorprende con 210 unità nonostante un prezzo compreso tra 1.100 e 1.300 euro. Meno brillante invece l'andamento della RTX 5070, scesa in fondo alla classifica dei modelli RTX 50 più scelti e superata persino dalla RTX 5060 Ti nella variante da 16 GB. Particolarmente basse le vendite della RTX 5090, ferma a 35 unità settimanali, e analogamente della Radeon RX 9070, che non riesce a imporsi all'interno della stessa generazione RDNA 4.

Anche alcune GPU RDNA 3 come RX 7600 e RX 7900 XTX hanno fatto registrare numeri migliori rispetto alla RX 9070, un risultato spiegabile con le differenze di prezzo e con il posizionamento nei segmenti più accessibili. Il mercato tedesco continua inoltre a offrire un quadro poco favorevole alle schede Intel, con la Arc B580 superata dalla Arc A770 e persino dalla Arc A380, segno che la nuova generazione non ha ancora conquistato un ruolo chiaro nelle preferenze dei consumatori.

Nel complesso, la settimana analizzata vede AMD detenere quasi il 66 percento delle vendite totali di GPU su Mindfactory, pari a 1.880 unità, mentre NVIDIA si attesta al 33 percento con 940 unità e Intel resta distante con appena 30 unità e poco più dell'uno percento di quota. Se si osservano i ricavi, però, la situazione appare più equilibrata. L'ecosistema NVIDIA mantiene valori medi di vendita molto più elevati, con un prezzo medio di circa 733 euro per scheda contro i 527 euro registrati da AMD. La distanza tra i due produttori diminuisce quindi quando si analizzano i guadagni generati, un indicatore che riflette il peso dei modelli di fascia alta nelle strategie di mercato di NVIDIA.

Vedremo però cosa succederà con gli aumenti di prezzo delle GPU di questi giorni, che a quanto pare riguarderanno presto anche le CPU di AMD della serie Ryzen 9000.