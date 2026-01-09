Intel punta al gaming portatile con Panther Lake e attacca AMD: vende silicio datato

Il CES 2026 ha rappresentato per Intel un'occasione per ribadire le proprie ambizioni con un'attenzione particolare al gaming portatile. I nuovi SoC Panther Lake, realizzati con il processo produttivo 18A, sono stati indicati come il punto di partenza di una strategia volta a ridurre il divario con la concorrenza in un segmento oggi dominato da AMD.
A colpire non sono state solo le specifiche tecniche annunciate, ma anche il linguaggio utilizzato dai dirigenti Intel nel descrivere il panorama attuale. Durante una serie di incontri con la stampa internazionale, alcuni dirigenti Intel hanno delineato una visione ambiziosa per il futuro dei handheld, settore in rapida crescita e sempre più centrale per l'ecosistema PC. Le dichiarazioni non sono passate inosservate, soprattutto per il confronto diretto con AMD, attualmente dominante in questa categoria di prodotti.
L'attacco di Intel a AMD
Secondo quanto dichiarato da Nish Neelalojanan, uno dei manager coinvolti nello sviluppo di Panther Lake, molti dei chip attualmente utilizzati nei dispositivi portatili da gioco deriverebbero da architetture nate per altri mercati e solo successivamente adattate agli handheld. È in questo senso che Intel utilizza l'espressione "ancient silicon", traducibile come silicio di vecchia concezione o basato su progetti non più allineati alle esigenze attuali del segmento.
Il riferimento non riguarda necessariamente l'età commerciale dei prodotti, ma l'impostazione tecnica di fondo. Intel sostiene che Panther Lake sia stato progettato fin dall'inizio tenendo conto dei vincoli tipici dei dispositivi portatili, come limiti energetici stringenti, dissipazione ridotta e necessità di prestazioni stabili nel tempo. In quest'ottica, il silicio "datato" indicherebbe soluzioni nate per notebook tradizionali o PC compatti, riutilizzate senza una riprogettazione completa.
Uno degli elementi su cui Intel insiste maggiormente è l'evoluzione degli E-Core. Con la nuova generazione Darkmont, l'azienda afferma di aver compiuto un salto significativo in termini di efficienza e scalabilità, rendendo questi core più adatti anche a carichi di lavoro legati al gaming. Nei dispositivi portatili, dove il rapporto prestazioni per watt è il parametro principale, questo aspetto viene considerato determinante.
La critica al silicio di vecchia impostazione si estende anche alla gestione della grafica integrata. Intel punta sulle iGPU Arc di nuova generazione e sull'integrazione con tecnologie come XeSS 3, sostenendo che una piattaforma progettata in modo unitario offra vantaggi rispetto a soluzioni assemblate partendo da componenti pensati per contesti differenti.
Intel ha annunciato i nuovi processori Panther Lake al CES 2026 ma, nonostante la sicurezza mostrata, non ha ancora presentato una linea di processori dedicata esclusivamente agli handheld. L'azienda lascia aperta la possibilità di varianti ottimizzate o di una nuova famiglia di prodotti, mentre AMD continua a presidiare il mercato con chip già ampiamente adottati dai produttori.