Intel punta al gaming portatile con Panther Lake e attacca AMD: vende silicio datato

Il CES 2026 ha rappresentato per Intel un'occasione per ribadire le proprie ambizioni con un'attenzione particolare al gaming portatile. I nuovi SoC Panther Lake, realizzati con il processo produttivo 18A, sono stati indicati come il punto di partenza di una strategia volta a ridurre il divario con la concorrenza in un segmento oggi dominato da AMD.

A colpire non sono state solo le specifiche tecniche annunciate, ma anche il linguaggio utilizzato dai dirigenti Intel nel descrivere il panorama attuale. Durante una serie di incontri con la stampa internazionale, alcuni dirigenti Intel hanno delineato una visione ambiziosa per il futuro dei handheld, settore in rapida crescita e sempre più centrale per l'ecosistema PC. Le dichiarazioni non sono passate inosservate, soprattutto per il confronto diretto con AMD, attualmente dominante in questa categoria di prodotti.