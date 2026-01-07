Panther Lake arriva su dispositivi handheld: Intel prepara una versione dedicata

Intel ha presentato ufficialmente la nuova famiglia di processori Intel, chiamata Core Ultra Series 3. Ve ne abbiamo già parlato ieri, descrivendo i principali cambiamenti come prestazioni elevate, supporto alle tecnologie IA e un'efficienza migliorata. Ebbene, oltre ai miglioramenti offerti da Intel con questi nuovi processori per laptop, è in arrivo anche una versione specifica per dispositivi handheld.

Le novità per il gaming portatile Come vi abbiamo anticipato, Intel sta lavorando a nuovi SoC progettati specificamente per dispositivi handheld basati su Windows 11. Secondo le ultime informazioni, diverse aziende sono già interessate, tra cui MSI, Acer, GPD e altre ancora. Queste versioni dovrebbero basarsi sulla variante Arc B380 con configurazione a 12 core Xe. A differire dovrebbero essere i clock ridotti, ma chiaramente vi aggiorneremo con dettagli più concreti non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo. Dan Rogers di Intel ha spiegato che nuovi dettagli arriveranno in futuro, ma dalle premesse possiamo già immaginare novità interessanti. Considerando la versione per laptop, il punto focale per eccellenza è sicuramente l'architettura 18A, insieme alla nuova GPU Arc B390 dotata di 12 core Xe, in grado di offrire fino al 77% di prestazioni in più rispetto alla generazione Lunar Lake, dotata in quel caso di Arc 140V. Inoltre, secondo i benchmark mostrati da Intel (che ovviamente andranno analizzati meglio e confermati con ulteriori test), la B390 supera del 73% l'iGPU 890M di AMD con tecnologie di upscaling attive, mentre si parla di un buon 82% a risoluzioni native. Intel paragona le prestazioni complessive a quelle della RTX 4050. Intel annuncia i nuovi processori Panther Lake al CES 2026: scopriamo i Core Ultra Series 3