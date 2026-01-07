Speedball ha una data d'uscita ufficiale, arriva anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e S

Per chi non lo conoscesse, si tratta del titolo di rilancio della storica serie creata dai Bitmap Brothers all'epoca dell'Amiga. Il primo capitolo fu lanciato nel 1988. Il lancio in Accesso Anticipato è avvenuto il 29 ottobre 2024 e nel tempo sono stati pubblicati diversi aggiornamenti maggiori , che hanno aggiunto contenuti e sistemato i vari problemi segnalati dalla comunità.

Rebellion Developments ha annunciato che lo sportivo arcade ultraviolento Speedball uscirà dall'Accesso Anticipato su Steam il 27 gennaio 2026, quindi tra pochissimi giorni. Lo stesso giorno, sarà lanciato anche su PlayStation 5, Xbox Series X e S .

Dettagli e caratteristiche

Ambientato in un cupissimo 2138, Speedball è uno sport futuristico senza esclusione di colpi, utilizzato dalle mega-corporazioni per distrarre le masse oppresse dalle loro vite miserabili.

Due giocatori di Speedball

È l'unico sport che consente a due squadre potenziate ciberneticamente di affrontarsi in partite in cui ogni scorrettezza è consentita. Le partite sono frenetiche, esplosive e imprevedibili, e richiedono la padronanza di passaggi ad alta velocità, coordinazione e tiro.

Le caratteristiche principali parlano di partite incredibilmente frenetiche, esplosive e imprevedibili, di un'ampia varietà di squadre e arene, di ostacoli e abilità specifici delle arene da sfruttare per ottenere vantaggi sugli avversari, della Slam Cam al rallentatore che consente di catturare i placcaggi più viscerali e brutali, di partite in stile arcade e di una sezione manageriale più profonda, che consente di organizzare la propria squadra, adattandola allo stile di gioco preferito.

Rebellion ha anche sottolineato il supporto ricevuto dal gioco finora, con l'aggiunta nel periodo passato in Accesso Anticipato di un nuova Modalità Lega, in cui 10 squadre competono nel corso di una stagione per conquistare il titolo; di un sistema di tutorial per aiutare i nuovi giocatori a prendere confidenza con il gioco; di nuove versioni Brutal delle arene, affiancate da quelle Standard; di miglioramenti visivi; di un sistema di tiro migliorato per un posizionamento più preciso dei colpi e di tanto altro ancora. Sono state aggiunte anche otto arene, per aumentare la varietà, tutte con i loro ostacoli.

Speedball è giocabile da soli contro l'IA o in multiplayer, online e locale.