Un nuovo Speedball è stato annunciato e lanciato in accesso anticipato su Steam

Rebellion Developments ha annunciato e lanciato in accesso anticipato su Steam Speedball , un nuovo capitolo della serie sportiva ultraviolenta nata dai Bitmap Brothers negli ormai lontani anni '80 del secolo scorso. Il primo capitolo risale al 1988, per la precisione, il nuovo costa 17,99 euro e sembra proporsi come la continuazione esatta di quell'esperienza.

Rebellion ha pubblicato anche un trailer ufficiale per accompagnare l'annuncio, che trovate qui di seguito.

La versione in accesso anticipato di Speedball include la possibilità di giocare da soli o in multiplayer, quest'ultimo sia online che offline. Gli aggiornamenti già pianificati includono nuovi contenuti, nuove modalità di gioco e nuove funzionalità, come ad esempio un sistema di gestione più avanzato della squadra, della progressione dei giocatori e del lato manageriale. Ci sarà anche un matchmaking basato sulle abilità e ci saranno delle classifiche online. Non mancheranno nuovi oggetti cosmetici, skin, arene e altro ancora. Il gioco dovrebbe rimanere in accesso anticipato per circa 12 mesi.

La descrizione ufficiale nella pagina Steam ci spiega che Speedball è ambientato nel 2138. Si tratta di uno sport organizzato dalle multinazionali per distrarre le masse, oppresse dalle loro misere vite. Nel gioco due squadre cibernetiche potenziate si affrontano in arene dove contano soltanto potenza, velocità e brutalità, cercando di fare più punti rispetto agli avversari. Come? Segnando goal, colpendo i vari respingenti e spaccandosi le ossa a vicenda.

Le caratteristiche principali del gioco parlano di "Partite frenetiche, esplosive e imprevedibili", nonché di uno sport "senza esclusione di colpi, con un'ampia gamma di squadre e arene". Riuscirà a essere all'altezza di Speedball 2: Brutal Deluxe, il capitolo migliore e più iconico della serie?