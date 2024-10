Red Dead Redemption per PC è disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

Rockstar Games ha pubblicato il trailer di lancio di Red Dead Redemption su PC per ricordarci che è disponibile da oggi al prezzo di 49,99 euro. Comprende sia il gioco base, sia l'espansione Undead Nightmare.

Sono quindi incluse le esperienze per giocatore singolo di entrambi i titoli, compresi i contenuti aggiuntivi dell'edizione Game of the Year. Considerate che Red Dead Redemption non ha modalità multiplayer.

Il gioco racconta la storia dell'ex fuorilegge John Marston e della sua ricerca dei membri rimasti della banda di Van der Linde. Si tratta di un action open world ambientato nel selvaggio west, predecessore dell'acclamato Red Dead Redemption 2.