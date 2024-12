L'attore protagonista di Red Dead Redemption ha aperto una pagina OnlyFans, ma non per fare quel che pensate

Wiethoff ha svelato il tutto tramite un post su Instagram, ma ha spiegato che non troverete nudità sul suo profilo . Dopotutto, OnlyFans non è tecnicamente un sito dedicato alla pornografia, semplicemente è diventato famoso per questo e in modo naturale viene usato per questo tipo di contenuti, ma non è molto diverso da una piattaforma come Patreon (che è usata per tutti i tipi di contenuti).

L'attore di Red Dead Redemption Rob Wiethoff , noto per aver interpretato John Marston, ha apparentemente aperto una pagina OnlyFans , ma non per fare quello che pensate.

Cosa farà Wiethoff su OnlyFans

Prima di tutto, spieghiamo chi è veramente Rob Wiethoff. L'uomo non è infatti solo un attore, anzi. Ha solo otto progetti all'attivo secondo IMDb e tre di questi sono legati a Red Dead di Rockstar Games. Wiethoff ha un normale lavoro in Indiana, come dirigente, e spende il suo tempo con la famiglia. Come extra, spende tempo a interagire con i fan di Red Dead Redemption in dirette streaming e presso le convention.

Ora però vuole fare un salto in un nuovo spazio, ovvero OnlyFans. Per la precisione, condividerà video nei quali si mostrerà mentre fa degli esercizi per perdere peso. "Se mi seguite, guarderete un vecchio che si allena", ha detto. "È tutto qui. Il mio piano, però, è quello di diventare muscoloso. Potete farlo con me, se volete."

Bisognerà vedere se la sua fama basterà per attirare pubblico verso un contenuto, soprattutto visto che costa 29 dollari al mese e che non è un allenatore professionista né un dietologo, quindi non può offrire veri consigli per allearsi e perdere peso.

Se Wiethoff ha fatto il salto dai videogiochi a OnlyFans, una star di TikTok e OnlyFans ha fatto l'opposto aiutando nella creazione di Excuse Me Sir, un gioco horror FMV.